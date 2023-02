Anstatt sie zu bestrafen, versetzte der frühere Trierer Bischof Bernhard Stein Priester, die Kinder missbrauchten. Das hat nun Folgen.

Missbrauch

Verstorbener Trierer Bischof verliert Platz und Ehrenbürgerwürde

Anstatt sie zu bestrafen, versetzte der frühere Trierer Bischof Bernhard Stein Priester, die Kinder missbrauchten. Das hat nun Folgen.

(dpa) In Trier bekommt der Bischof-Stein-Platz am Dom einen neuen Namen. Zudem werden dem früheren Trierer Bischof Bernhard Stein (1904–1993) posthum die Ehrenbürgerwürde und das Ehrensiegel der Stadt aberkannt. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend ohne Gegenstimmen entschieden. Grund ist eine im Dezember vorgestellte Studie zum Missbrauchsgeschehen in der Amtszeit von Stein, die ihm Fehlverhalten im Umgang mit Tätern und Opfern nachweist.

Aufarbeitung des Missbrauchs: Es brodelt in der deutschen Kirche Vom früheren Trierer Bischof bis zum amtierenden Kölner Kardinal: Zahlreiche hohe Würdenträger der Kirche in Deutschland geraten wegen ihrer Rolle bei der Missbrauchs-Aufarbeitung in die Kritik.

Laut unabhängiger Aufarbeitungskommission im Bistum Trier war Stein „Teil des Systems“ gewesen, das Missbrauchstäter gedeckt und geschützt habe, hatte die Kommission zu der historischen Studie der Universität Trier erklärt. Der Vorwurf der „zumindest moralischen und systemischen Mitverantwortung“ treffe auch auf Stein zu, der von 1967 bis 1981 Bischof von Trier war.

Für eine Umbenennung des Platzes und die Aberkennung der Ehrenbürgerwürde stimmten 50 Mitglieder im Stadtrat, zwei enthielten sich. Beim Ehrensiegel stimmten 49 für eine Aberkennung bei drei Enthaltungen.

Neuer Name wird gesucht

Nach Angaben der Stadt wird der Ortsbeirat Mitte-Gartenfeld nun gebeten, einen neuen Namen für den Platz am Dom vorzuschlagen. In Trier hätten die Ortsbeiräte das Vorschlagsrecht für die Namen von Straßen und Plätzen in ihren Stadtteilen, hieß es. Umbenannt sei der Platz erst, wenn es einen neuen Namen gebe und der Stadtrat noch einmal darüber abgestimmt habe, sagte ein Sprecher.

Bis zuletzt belastet vom Missbrauchsskandal Joseph Ratzinger, der als Benedikt XVI. knapp acht Jahre lang Papst war, ist tot. Auf seiner Amtszeit liegt ein langer Schatten.

Zuvor hatten bereits verschiedene Fraktionen im Stadtrat eine Umbenennung des Platzes gefordert, der seit 2012 Bischof-Stein-Platz heißt. Im Januar 2021 hatte der Stadtrat eine Umbenennung noch abgelehnt, weil man zunächst das Ergebnis der unabhängigen Aufarbeitungskommission abwarten wollte.