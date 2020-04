Die Vorwahlen im US-Bundesstaat Wisconsin sollten am Dienstag stattfinden . Nun hat der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, sie in einer überraschenden Kehrtwende doch noch abgesagt.

Verschiebung der US-Vorwahl in Wisconsin in letzter Minute

Die Vorwahlen im US-Bundesstaat Wisconsin sollten am Dienstag stattfinden . Nun hat der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, sie in einer überraschenden Kehrtwende doch noch abgesagt.

(dpa) - Der Gouverneur von Wisconsin, Tony Evers, hat in letzter Minute eine Verschiebung der ursprünglich für Dienstag geplanten Vorwahl in dem Bundesstaat angeordnet. Demnach soll die Abstimmung auf den 9. Juni verlegt werden. Am Dienstag soll nach Evers' Plänen das Parlament in Wisconsin über die Terminänderung beraten.

Bereits zuvor hatte es zwischen Demokraten und Republikanern in dem Bundesstaat hitzige Diskussionen über eine mögliche Verschiebung der Wahl gegeben. Evers beklagte, es habe keine parlamentarische Lösung gegeben, daher habe er sich für die Verordnung entschieden. "Ich kann nicht guten Gewissens zusehen und nichts tun", sagte Evers zu dem kurzfristigen Schritt. Er sei verpflichtet, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten.

In the absence of legislative action, today I signed Executive order #74 suspending in-person voting for the April 7 spring election until June 9, 2020. — Governor Tony Evers (@GovEvers) April 6, 2020

Zuvor hatten bereits diverse andere Bundesstaaten ihre ursprünglich für März und April angesetzten Abstimmungen wegen der Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Die USA sind schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Die Zahl der Infektionsfälle ist dort so hoch wie in keinem anderen Land. Für viele Teile des Landes gelten Ausgangsbeschränkungen. Der Zeitplan des Wahljahres ist durch die Krise komplett durcheinandergeraten.

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden (L) und Senator Bernie Sanders (Vermont). Foto: AFP

Bei den Republikanern will Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl Anfang November für eine zweite Amtszeit antreten. Er steht als Präsidentschaftskandidat seiner Partei bereits fest. Bei den Demokraten liefern sich der frühere US-Vizepräsident Joe Biden und der linke Senator Bernie Sanders noch ein Rennen um die Nominierung ihrer Partei. Biden liegt nach den bisherigen Vorwahlen klar in Führung. Sanders hält bislang aber an seiner Präsidentschaftsbewerbung fest.