Ukraine-Krieg

Versäumnisse, Fehleinschätzungen und Warnungen

In diesem Beitrag finden Sie eine Auswahl von Leserstimmen zum russischen Überfall auf die Ukraine.

(TJ) - Das Entsetzen war weltweit groß, nachdem Russland der Ukraine den Krieg erklärt und mit dem Einmarsch begonnen hat. Der Westen reagierte mit Sanktionen und einer beispiellosen Welle von Solidarität. Geholfen hat dies bislang wenig, noch immer dauert der militärische Konflikt, geschieht tagtäglich vor den Toren Europas unendliches Leid. Eine Welle von Flüchtlingen schwappt über den Kontinent. Gut zwei Wochen nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs haben wir für Sie eine Auswahl von Leserstimmen zusammengestellt.

Keine Rechtfertigung

„NATO und EU haben nicht alles richtig gemacht; aber das rechtfertigt keineswegs die Kriegs-treibende Politik Putins, auch wenn er von einem neuen Groß-Russland träumt, das die Grenzen der alten UdSSR hat. Sein kriminelles Benehmen gegenüber unschuldigen Bevölkerungen ist durch nichts zu verantworten, und er wird dafür büßen müssen!“



Michel A. Mathias, Waldbredimus (Wort-Leserbrief)



Militärische Neutralität

"Möge es kurzfristig zu einer Einigung kommen, basierend auf einem Vertrag, welcher den Beitritt der Ukraine zur EU nicht blockiert, welcher jedoch gleichfalls basiert auf militärischer Neutralität und welcher eine militärische Intervention auf dem Gebiet der Ukraine vonseiten Russlands ausschließt, genauso wie eine Intervention der NATO.

Ansonsten wird man die Ukraine für Europa abschreiben können, mit zurzeit noch nicht abschätzbaren Konsequenzen auch für die Europäischen Union."

Wilfried Busch, Strassen (Wort-Leserbrief)



Pour une société libre

„La liberté n'a pas de prix mais elle a un coût et il est louable que nous agissions de la sorte, le peuple ukrainien étant obligé de verser son sang pour défendre son indépendance. Beaucoup de défis nous attendent si nous voulons sauvegarder notre modèle de société démocratique et libérale. “

Paul Junck, Senningerberg (Wort-Leserbrief)



Verhängnisvoller Irrtum

„Doch genau diese Kooperation (Russland-China, Anmerkung der Red.) beweist, dass die Strategie der NATO und der EU ein verhängnisvoller Irrtum war, der darin bestand, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, anstatt Russland als Verbündeten zu gewinnen, es wie einen Feind zu behandeln, z. B. durch Aufstellen von Raketen nahe am russischen Territorium. (Zwischenfrage: Wie reagierten die USA 1962 während der Kubakrise auf die gleiche Provokation durch die Sowjetunion? Doch: Wenn zwei das Gleiche tun …) “



Jules Speller, Luxemburg (Wort-Leserbrief)



Bittere Wahrheit

„Wie auch immer die Sache jetzt ausgehen wird, scheint sie eine bittere Wahrheit zu bestätigen: dass nämlich überall dort, wo Regierungen, meist in Gestalt von offenen oder scheindemokratisch getarnten Diktaturen, gewaltsam gegen allgemein anerkanntes verbrieftes Recht verstoßen oder zu verstoßen drohen, am Ende das Recht des Stärkeren gilt.“



Fernand Heintz, Helmsingen (Wort-Leserbrief)



Erinnerung an die Kuba-Krise

„Historisch gesehen hatten schon genau dieselbe Situation als Russland seine Waffensysteme auf Kuba installieren wollte, die USA mit ihrer ganzen Armanda 2 Kilometer vor der Küste Kubas stand und die Welt vor einem 3ten Weltkrieg. In der Situation war die UdSSR klug genug einen Rückzug zu tätigen. In unserem Falle verhöhnte die NATO noch Russland. Nichts davon kann den Schaden und das menschliche Leid wieder rückgängig machen, doch wenn man Lösungen finden will dann soll man auch fähig sein eigene Fehler einzugestehen.“



René Scholtes (Wort-Forum)

Gegen Waffenlieferungen

„Jetzt Waffen an die Ukraine zu liefern ist das falscheste möglich. Diplomatische Berater wären nötiger. Der Konflikt muß beendet werden. Gebt den Russen die Ukrainichen Ostgebiete die so gerne zu Russland gehören wollen. Danach helft der Ukraine zivil.“



Marcel Ries (Wort-Forum)

Putin als Despot

"Die Tatsache,dass sich kein Land der Welt,in einen Krieg gegen Putin's Russland, gegen die Invasion der Ukraine,mit Waffen und Soldaten behaupten und beteiligen will, gibt diesem Despoten alle Freiheit,zu tun,was er will,denn er weiss GENAU, dass keiner sich rühren wird, weder Europa, noch die USA.

Jean Fleurot (Wort-Forum)

Zu späte Reaktion

„Waat brëngen Sanktiounen? Neischt wëll China mam Här Xi un der Sait vun Putin an Russland steet. Och iwert Finanzen gett Russland nett geschwächt dofir haat de Westen ze laang geschloof.“



Philippe Weis-Weyland (Wort-Forum)



Sinnlose Sanktionen

„Hun, an den leschten 30 Johr, Sanktio'unen dann irgendeen nach so e klengt Resultat bruecht ? Nee, Nie !! Sanktio'unen ass Politikerspillscho'ul.“

Felix Hansen (Wort-Forum)



Machtlos

„Europa an Lëtzebuerg déi matt Russland e staarken Handelspartnerariat huet hätt an den leschten Joerzéngten sollten eng anner Auslandspolitik zu Russland opbauen . Elo hunn mer den Misère , ausser Sanktiounen an Waffen hunn mer naischt entgéintzesätzen . Einfach schued ……“



Danilo Ontano via Facebook

