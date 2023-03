Ein vermisstes Baby in Großbritannien, nach dem seit Wochen gesucht wurde, ist am Mittwoch in einem Waldgebiet tot gefunden worden.

Großbritannien

Vermisstes Baby laut britischer Polizei tot gefunden worden

Ein vermisstes Baby in Großbritannien, nach dem seit Wochen gesucht wurde, ist am Mittwoch in einem Waldgebiet tot gefunden worden.

(dpa) - Ein vermisstes Baby in Großbritannien, nach dem seit Wochen gesucht wurde, ist am Mittwoch tot gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das zwei Monate alte Kind in einem Waldgebiet nahe der südenglischen Stadt Brighton entdeckt. Die Polizei hatte eine großangelegte Suchaktion gestartet, nachdem die ebenfalls seit Wochen vermissten Eltern am Montag in der Nähe angetroffen wurden.



Sie waren wegen des Verdachts auf Vernachlässigung und fahrlässiger Tötung festgenommen worden. Das Paar hatte sich wochenlang vor der Polizei versteckt, nachdem sie Anfang Januar als vermisst gemeldet worden waren. Trotz eisiger Temperaturen sollen sie mit dem Neugeborenen im Freien übernachtet haben.

30 Jahre Haft für Biankas Mutter Nichts deutet darauf hin, dass Bianka noch lebt. Sarah B. soll die Schuld am Tod ihrer Tochter tragen.

Der Vater ist der BBC zufolge ein verurteilter Sexualstraftäter, der in den Vereinigten Staaten eine 20 Jahre lange Haftstrafe abgesessen haben soll, bevor er 2010 nach Großbritannien gelangte. Die Mutter stammt aus einer wohlhabenden Adelsfamilie, entfremdete sich aber von ihrer Familie, nachdem sie ihren Partner kennengelernt hatte. Ein Hinweis aus der Bevölkerung führte zur Ergreifung des Paares.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.