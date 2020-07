Verfassungsreform: Wie Putin seine Macht zementiert

Am Mittwoch endet die Abstimmung über Wladimir Putins Verfassungsreform. Sie enthält fast vierhundert soziale, ideologische und politischen Änderungen, hinter denen sich als Hauptzweck die Jahreszahl 2036 verbirgt. Eine Analyse.

Von LW-Korrespondent Stefan Scholl (Moskau)

Es werde nicht einfach über Gesetzesänderungen abgestimmt, Wladimir Putin wandte sich am Dienstag vor einem Weltkriegsdenkmal bei Rschew noch einmal an die Wähler: „Wir stimmen für das Land, in dem wir leben wollen ...