(htz) - In drei europäischen Ländern besteht noch die Wahlpflicht. In Luxemburg, Griechenland und in Belgien. Doch Belgien will die Wahlpflicht abschaffen, weil das Wahlrecht demokratischer ist als die Wahlpflicht und die Wahlpflicht überhaupt nicht mehr zeitgemäß sei, so die Argumentation.

Die größte belgische Regierungspartei, die Neue Flämische Allianz NV-A, will die Initiative zur Abschaffung der Wahlpflicht in Belgien ergreifen ...