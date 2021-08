Die sich ständig verschärfende Trockenheit bedrohe die Lebensgrundlage von mehr als sieben Millionen Menschen, warnen die Vereinten Nationen.

Vereinte Nationen

Schlimme Dürre bedroht sieben Millionen Bauern in Afghanistan

(dpa) - Neben der politischen und sozialen Instabilität nach der Machtergreifung der Taliban wird Afghanistan auch von einer schlimmen Dürre heimgesucht. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) ruft deshalb die Weltgemeinschaft zu einer dringenden Aufstockung der humanitären Hilfe für das Konfliktland auf. Die sich ständig verschärfende Trockenheit bedrohe die Lebensgrundlage von mehr als sieben Millionen Menschen, die von der Landwirtschaft oder der Viehzucht leben, warnte die FAO in einer am Samstag in Rom veröffentlichten Mitteilung. Viele dieser Menschen gehören zu jenen 14 der insgesamt 38 Millionen Afghanen, die bereits in akuter Ernährungsunsicherheit leben, hieß es.

Die Landwirte und Viehhalter dürften in der heutigen humanitären Krise Afghanistans nicht vergessen werden, sagte FAO-Generaldirektor Qu Dongyu. „Dringende landwirtschaftliche Unterstützung ist jetzt der Schlüssel, um den Auswirkungen der Dürre und einer Verschlechterung der Situation in den weiten ländlichen Gebieten Afghanistans in den kommenden Wochen und Monaten entgegenzuwirken“, betonte der Chinese.

Millionenschwere Hilfsleistungen notwendig

Die Kombination aus Dürre, pandemiebedingten wirtschaftlichen Auswirkungen und weit verbreiteter Vertreibung habe die ländlichen Gemeinden bereits hart getroffen. Richard Trenchard, FAO-Vertreter in Afghanistan, warnte: „Das Zeitfenster, in dem wir diese Hilfe leisten können, schließt sich schnell. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist.“ Die Landwirte müssten das dringend benötigte Saatgut bis Ende September oder Anfang Oktober erhalten. Sonst drohe die Winterweizensaison auszufallen. „Das wäre eine Katastrophe.“

Die FAO will im Rahmen eines Dürrereaktionsplans für die Winterweizensaison in Afghanistan rund 250.000 gefährdete Bauernfamilien (insgesamt 1,5 Millionen Menschen) unterstützen. Derzeit habe man allerdings nur genug Mittel, um 110.000 Familien zu helfen. Man benötige zur kompletten Durchführung des Planes 18 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 15,3 Mio. Euro), hieß es.