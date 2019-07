Verdienstmedaille für Rackete: Salvini wirft Frankreich Heuchelei vor

Vincent Lambert est mort. Et jamais l'on ne saura s'il l'était déjà, ou s'il était vivant encore, d'où un premier enseignement de ce triste épilogue : la nécessité, urgente et impérieuse, d'un consensus – à la fois médical et sociétal – sur ce qu'est la mort et ce qu'est la vie, sur le commencement de l'une et l'achèvement de l'autre.