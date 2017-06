(mth/AFP) - Die Staatsanwaltschaft in Paris ermittelt gegen Marine Le Pen wegen Verdachts auf Veruntreuung. Die Präsidentin des Front National soll in ihrer Funktion als EU-Abgeordnete in die irreguläre Zahlung von Gehältern an parlamentarische Assistenten verwickelt sein.

Laut Medienberichten bestehe gegen Le Pen der Verdacht, Gehälter veruntreut zu haben, die an ihre Kabinettschefin Catherine Griset gezahlt worden seien. Marine Le Pen war am Freitag von der Staatsanwaltschaft zu einer Anhörung vorgeladen worden.

Bereits im vergangenen Februar hatte das EU-Parlament 298.000 Euro von Le Pen zurückgefordert, die seit 2010 an Griset ausgezahlt wurden. Diese arbeitete nach Erkenntnissen der EU-Antibetrugsbehörde Olaf in Wirklichkeit vorwiegend für die rechtsextreme Partei Front National in Frankreich und nicht für das EU-Parlament.