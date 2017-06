(dpa/TJ) - US-Präsident Donald Trump hat die scharfen Warnungen seiner Regierung an die Adresse Nordkoreas wiederholt. Das Land stelle eine große Bedrohung dar, die nun gehandhabt werden müsse, sagte Trump am Montag in Washington. Er fügte hinzu, wahrscheinlich müsse dies schnell geschehen.



Schweres Geschütz

In Pyöngyang greift man überdies sehr tief in die rhetorische Schublade: Die offizielle nordkoreanische Agentur KCNA spricht in einem Leitartikel am Dienstag von der amerikanischen Politik als eine Form von "Nazitum des 21. Jahrhunderts". Das Prinzip "America first" von Trump ziele auf die Beherrschung der Welt mit militärischen Mitteln ab, so wie sie Hitler einst beabsichtigt habe.



Trump versuche - genau wie Hitler - die Welt in zwei Kategorien einzuteilen: Freunde oder Feinde. So wolle der US-Präsident die Unterdrückung einzelner Staaten legitimieren. Am vergangenen Donnerstag hatte die KCNE Trump als Psychopathen bezeichnet. Die Agentur ist für ihre Fehltritte nicht erst seit gestern bekannt: 2014 hatte sie Trumps Vorgänger Obama als "Bastard" bezeichnet, der die "Erscheinung eines Affen" habe.

Angespanntes Verhältnis