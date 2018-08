Venezuela will Wirtschaftskrise mit Reformen beilegen

Neue Währung, höherer Mindestlohn, Ende des Gratis-Benzins: Angesichts der schweren Wirtschaftskrise versucht die sozialistische Regierung in Venezuela einen Befreiungsschlag.

Neue Währung, höherer Mindestlohn, Ende des Gratis-Benzins: Angesichts der schweren Wirtschaftskrise versucht die sozialistische Regierung in Venezuela einen Befreiungsschlag. Kritiker halten die Maßnahmen allerdings für Flickschusterei.

(dpa) - Mit einer ganzen Reihe von Reformen will die Regierung Venezuelas die schwere Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land beilegen. Angesichts der Hyperinflation werden fünf Nullen aus der Landeswährung gestrichen. Aus einer Million Bolívar fuerte (starker Bolívar) werden ab Montag 10 Bolívar soberano (souveräner Bolívar). Zudem soll der Bolívar künftig an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein.



Kritiker monieren allerdings, dass die Streichung der Nullen kein adäquates Mittel im Kampf gegen die rasante Teuerung ist ...