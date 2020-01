Venezuela: Die verpuffte Revolution

Vor einem Jahr tauchte Juan Guaidó aus dem Nichts auf und versprach Maduros Sturz. Der Oppositionspolitiker blieb aber bisher seine Versprechen schuldig. Nun droht ihm gar die Abwahl als Parlamentspräsident.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld (Mexiko City)

Es ist etwa sechs Wochen her, da dachte Juan Guaidó, er könne die Bevölkerung Venezuelas noch einmal zum Massenprotest gegen die Regierung animieren. Es waren die Wochen, als Südamerika in Aufruhr war, als in Kolumbien der Präsident in Bedrängnis geriet, in Chile der Staatschef wackelte und in Bolivien der Machthaber ins Exil floh.

Doch der Aufruf des Parlamentspräsidenten und selbsternannten Regenten Venezuelas verhallte fast ungehört ...