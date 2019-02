Zwei Dutzend Venezolaner waren am Samstag auch in Luxemburg dem Aufruf des Oppositionsführers Juan Guaidó gefolgt. In der Hauptstadt demonstrierten sie für Demokratie und mehr Verständnis für die Venezolaner selbst.

Venezolaner in Luxemburg: „Wir gehen mit dem Land unter“

Eric HAMUS Zwei Dutzend Venezolaner waren am Samstag auch in Luxemburg dem Aufruf des Oppositionsführers Juan Guaidó gefolgt. In der Hauptstadt demonstrierten sie für Demokratie und mehr Verständnis für die Venezolaner selbst.

„Ich muss ehrlich zugeben, dass ich mich etwas beleidigt fühle“, sagt Irene Montero. Die Venezolanerin mit kanadischem Pass verzieht das Gesicht und nippt an ihrem Kaffee. Sie gönnt sich eine kleine Pause vom Nieselregen auf der hauptstädtischen Place d'Armes. Vieles werde in den europäischen Medien nicht richtig dargestellt, findet Montero. Dabei stört sie vor allem das Gerede über einen vermeintlichen Staatsstreich in ihrem Herkunftsland. „Es ist kein Putschversuch ...