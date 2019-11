Nach dem schlimmsten Hochwasser seit 50 Jahren machen sich die Venezianer an die Aufräumarbeiten. Viele Urlauber haben ihre Venedig-Aufenthalte für Dezember indes storniert.

Venedig: Hochwasserlage entspannt sich

Nach dem schlimmsten Hochwasser seit 50 Jahren machen sich die Venezianer an die Aufräumarbeiten. Viele Urlauber haben ihre Venedig-Aufenthalte für Dezember indes storniert.

(AFP/dpa/jt) - In Venedig hat sich die dramatische Hochwasserlage am Montag etwas entspannt. Für die kommenden Tage werden niedrigere Wasserstände erwartet, teilte die Kommune am Sonntagabend mit. In Venedig und den umliegenden Inseln hatten die Schulen am Montag wieder geöffnet. Händler und Bewohner sind derweil noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.

Die Lagunenstadt in Norditalien war in den vergangenen Tagen nach starken Regenfällen gleich drei Mal überflutet worden. Vergangenen Dienstag lag der Pegel, begünstigt durch starken Wind, bei 187 Zentimetern über dem Meeresspiegel. Am Sonntag betrug der Höchststand 150 Zentimeter. Die Bilder des überfluteten Markusplatzes gingen um die Welt. Ein derartiges Flutereignis kam zuletzt vor mehr als 50 Jahren vor.

Ein überfluteter Bürgersteig an der Rialtobrücke in Venedg. Foto: AFP/Filippo Monteforte

Dutzende Häuser und viele historisch bedeutende Gebäude, darunter die Markuskirche, wurden durch das "Acqua alta" beschädigt. Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach von einer Schadenshöhe im Bereich von einer Milliarde Euro. Brugnaro zufolge hätten viele Gäste ihren Urlaub in Venedig für die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage storniert.



Wintereinbruch in Südtirol - Zug entgleist Ein Erdrutsch in Südtirol hat einen Zug entgleisen lassen. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montag im Pustertal niemand, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Dafür herrscht in anderen Teilen Italiens immer noch Unwetter-Alarm. Vor allem in den Regionen Emilia-Romagna um Bologna und in der Toskana war die Lage angespannt. Der Zivilschutz warnte vor weiteren Überschwemmungen. In Südtirol kämpfen die Menschen indes mit den Schneemassen.