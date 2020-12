Der frühere französische Staatspräsident ist am Mittwoch im Alter von 94 Jahren gestorben.

Valéry Giscard d'Estaing starb "an den Folgen von Covid-19"

(TJ/DPA) - Der frühere französische Staatspräsident Valéry Giscard d'Estaing ist tot. Der Zentrumspolitiker, der von 1974 bis 1981 im Élysée-Palast amtierte, starb im Alter von 94 Jahren, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Umgebung des früheren Präsidenten berichtete.

Giscard d'Estaing sei bereits am 17. November wegen Herzproblemen in Tours hospitalisiert worden und am Mittwochabend gestorben. Schon im September hatte er sich in Paris wegen einer Lungenentzündung behandeln lassen. In den vergangenen Monaten war der frühere Staatschef mehrfach wegen Herzproblemen im Krankenhaus.



#VGE s’est éteint mercredi 02/12/20 dans sa maison familiale du Loir-et-Cher.

Son état de santé s’était dégradé et il est décédé des suites du #COVID19 .

Conformément à sa volonté, ses obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale. — Fondation Valéry Giscard d'Estaing (@Fondation_VGE) December 2, 2020

Wie die Fondation Valéry Giscard d'Estaing in einer Erklärung mitteilte, war der 94-Jährige an Covid-19 erkrankt: „Sein Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert und er starb an den Folgen von Covid-19.“ Seinem Wunsch zufolge, werde die Beerdigung im engsten Familienkreis stattfinden.

Junger Präsident

Valéry Giscard d'Estaing war mit nur 48 Jahren im Jahr 1974 in den Élysée-Palast eingezogen. Zuvor hatte er seit 1959 diverse Ministerposten (Wirtschaft, Finanzen) in französischen Regierungen bekleidet. 1981 musste der Zentrumspolitiker sich bei den Wahlen gegen den Sozialisten François Mitterrand geschlagen geben.



Der anerkannte Wirtschaftsfachmann war Autor mehrerer Fachbücher und seit 2003 Mitglied der Académie française.

Sehen Sie hier einige Schnappschüsse von Begegnungen mit Luxemburger Politikern und dem großherzoglichen Paar.

um weitere Bilder zu sehen. Staatsbesuch des Grossherzoglichen Paares in Frankreich, 1978 - Großherzog Jean und Valery Giscard d'Estaing begrüßen die angehende Politikerin Viviane Reding. Foto: Jean Weyrich/ copyright de la phototheque de la ville de luxembourg Europaischer Rat in Luxemburg im Jahr 1980 - Valery Giscard d'Estaing und Staatsminister Pierre Werner. Foto: LW-Archiv 1987 wurde Giscard d'Estaing von Großherzog Jean in Audienz empfangen. Foto: Jean Weyrich/ copyright de la phototheque de la ville de luxembourg ... mit Premierminister Gaston Thorn ... Copyright : Le Sibenaler/Phototheque de la ville de Luxembourg Jean-Claude Juncker empfing den französischen Staatsmann im Jahr 1997 in seiner Eigenschaft als Präsident des europäischen Rats. Foto: Tessy Hansen/Photothèque de la ville de Luxembourg

Überzeugter Europäer

Giscard d'Estaing war ein überzeugter Europäer und äußerte sich in der französischen Öffentlichkeit bis ins hohe Alter zu EU-Fragen.



Der hochgewachsene Franzose mit einem aristokratischen Auftreten überlebte seine Nachfolger François Mitterrand (1916-1996) und Jacques Chirac (1932-2019). Bei der Trauerfeier für Chirac im September 2019 in Paris nahm er - gebückt gehend - noch teil.



Von 2002 an führte Giscard den EU-Reformkonvent, der zur Erneuerung der Europäischen Union einen Verfassungsentwurf vorlegte. Mit dem Nein der Franzosen und der Niederländer bei Volksabstimmungen im Jahr 2005 scheiterte das Vorhaben jedoch spektakulär. Danach übernahm der EU-Vertrag von Lissabon wichtige Regelungen der abgelehnten Verfassung. 2003 erhielt der Europapolitiker Giscard d'Estaing den Karlspreis der Stadt Aachen.



