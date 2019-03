Es ist Montagmorgen, plötzlich fallen in Utrecht Schüsse. Man rechnet mit drei Toten und neun Verwundeten. Die Polizei fahndet nach einem Verdächtigen.

Utrecht-Anschlag: Polizei sucht nach 37-Jährigem

In der niederländischen Stadt Utrecht sind bei einem Anschlag drei Menschen getötet worden. Die Polizei schließt einen terroristischen Hintergrund nicht aus. Man fahndet nach einem 37 Jahre alten Mann.

(dpa) - Drei Tote und neun Verletzte, so lautet eine erste Bilanz eines Anschlags am Montagmorgen in einer Trambahn der niederländischen Stadt Utrecht. Drei Menschen sollen sich in einem kritischen Zustand befinden. Der Bürgermeister der Stadt Utrecht, Jan Van Zanen nannte diese Zahlen am Montagnachmittag.



Die zuständige Behörde rief am Mittag die höchste Terrorwarnstufe aus. Die Stadtverwaltung rief die Menschen in Utrecht dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.





5 Der Tatort wurde abgeriegelt, Anti-Terror-Einheiten der Polizei operieren im gesamten Stadtgebiet. Foto: AFP

Die Ermittler prüften Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll. Sie riefen die Bürger dazu auf, nicht in die Nähe des Tatorts zu kommen. Auch die Universität schloss ihre Türen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Uni-Gebäuden zu bleiben. Gleiches galt für alle Schulen und Kitas in Utrecht. Alle Kinder und Mitarbeiter sollten in den Gebäuden bleiben. Die Behörden riefen Eltern dazu auf, ihre Kinder vorerst nicht abzuholen. Im niederländischen Regierungszentrum, dem Binnenhof in Den Haag mit dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, wurde die Polizeipräsenz verstärkt.



Am Montagnachmittag twitterte die Polizei von Utrecht ein Fahndungsfoto. Man sucht im Zusammenhang mit dem Anschlag nach einem 37-jährigen Mann namens Gökmen Tanis (nicht: Gökman), der in der Türkei geboren wurde. Das Foto scheint von einer Überwachungskamera in der Trambahn aufgenommen zu sein:



Correction: The name is spelled "Gökmen Tanis". https://t.co/t7iXZZkGFd — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. März 2019

In Utrecht sperrte die Polizei unterdessen eine Straße ab. Mitglieder einer Anti-Terror-Einheit drangen nach Berichten niederländischer Reporter in eine Wohnung ein. Schüsse seien nicht zu hören gewesen. „Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass ein Täter auf der Flucht ist“, sagte Pieter-Jaap Aalbersberg, der nationale Koordinator für Terrorismus-Bekämpfung.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Laut Polizei wurde nur an einem Ort geschossen. Auch die Zahl der Verletzten war zunächst unklar. Die Gemeinde Utrecht richtete eine Telefon-Hotline ein.

The police is investigating the shooting at the #24oktoberplein in Utrecht this morning. An possible terrorist motif is part of the investigation. — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Einsatzkräfte seien vor Ort, hieß es, unter anderem seien drei Hubschrauber im Einsatz. Der Vorfall ereignete sich im Westen der Stadt, etwa einen Kilometer entfernt von der Altstadt. Utrecht liegt etwa 75 Kilometer entfernt von der deutschen Grenze und hat etwa 350 000 Einwohner.

Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse gegen 10.45 Uhr. Nur wenig später äußerte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer „beunruhigenden“ Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.