USA zeigen Tarnkappenbomber der nächsten Generation

Die Erscheinung mag an den sündhaft teuren B-2-Bomber der US-Luftwaffe erinnern. Unter der Haut des brandneuen B-21 Raiders steckt allerdings brandneue Technologie.

(Bloomberg) - Die US-Luftwaffe gewährte am Freitag einen ersten Blick auf ihren neuen B-21-Bomber und lüftete damit das Geheimnis um das 203 Milliarden Dollar teure Programm zum Bau einer Flotte von 100 Tarnkappenbombern.

„Die B-21 sieht imposant aus“, sagte Verteidigungsminister Lloyd Austin vor etwa 600 geladenen Gästen in einem Werk der Northrop Grumman Corp. in Palmdale, Kalifornien, in einer aufwendig inszenierten Zeremonie zur Enthüllung des Flugzeugs. Das Flugzeug soll eine „unübertroffene Reichweite“ und Tarn-Fähigkeiten haben, so dass „selbst die ausgefeiltesten Luftabwehrsysteme Mühe haben werden, eine B-21 am Himmel zu entdecken“.

Die Air Force wies die Besucher im Voraus an, ihre Mobiltelefone abzugeben und das Flugzeug nur aus einer Entfernung von mindestens 23 Metern zu betrachten. Fotografen durften nur aus streng kontrollierten Winkeln fotografieren. Details zur Technologie des Bombers sollen um jeden Preis geheim bleiben.

Steuerung durch Piloten oder ferngesteuert

Die B-21 wird der Nachfolger der alternden B-2-Bomber sein, die seit den 1980er Jahren von Northrop gebaut wird. Das neue Flugzeug, das sowohl nukleare als auch konventionelle präzisionsgelenkte Langstreckenmunition tragen kann, ist ein wesentlicher Bestandteil des Plans des Pentagons, China als wichtigstem globalen Herausforderer der USA zu begegnen.

Der Bomber, der Mitte des Jahrzehnts zum Einsatz kommen soll, wird so konzipiert, dass er von einem Piloten oder ferngesteuert geflogen und digital aktualisiert werden kann. Die Air Force hat ihn als Teil einer „Systemfamilie“ bezeichnet, was bedeutet, dass er der Knotenpunkt eines größeren, verteilten Netzwerks von Sensoren und Kommunikationseinrichtungen ist, von denen nicht alle öffentlich bekannt gegeben wurden, so der Congressional Research Service.

Nach Angaben der Luftwaffe wird der erste Testflug irgendwann im nächsten Jahr stattfinden.







