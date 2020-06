Donald Trumps angekündigter Teilrückzug aus Deutschland stößt auf Widerstand. Eine zweite Gruppe an republikanischen Kongressabgeordneten fordert den Präsidenten in einem Brief auf, seine Entscheidung zu überdenken.

USA: Widerstand gegen Truppenrückzug aus Deutschland wächst

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington) Diesmal schrieben republikanische Außenpolitiker im Repräsentantenhaus an den Präsidenten, nachdem vor zwei Wochen bereits die Verteidigungspolitiker der Fraktion darauf gedrängt hatten, die US-Präsenz in Deutschland nicht zu verringern. Der geplante Abzug von 9.500 US-Soldaten aus Deutschland "gefährdet die nationale Sicherheit der USA", heißt es in dem Brief, der pünktlich zum Besuch des polnischen Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus eintraf. Polen der lachende Dritte?