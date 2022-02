Das Botschaftspersonal in Kiew war bereits reduziert worden, jetzt ziehen die verbleibenden Mitarbeiter in die Nähe der polnischen Grenze um.

Ukraine

USA verlegen Botschaftsgeschäfte von Kiew nach Lwiw

Die US-Regierung hatte das Botschaftspersonal in Kiew wegen der Eskalation der Ukraine-Krise schon reduziert. Nun werden die Geschäfte der diplomatischen Vertretung in die Nähe der polnischen Grenze verlegt - aus Sicherheitsgründen.

(dpa) - Die USA verlegen angesichts der extrem angespannten Lage im Ukraine-Konflikt ihre Botschaftsgeschäfte von der ukrainischen Hauptstadt Kiew in die Stadt Lwiw (Lemberg) nahe der Grenze zu Polen. Es handele sich um eine vorübergehende Vorsichtsmaßnahme, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Montag mit. Die US-Botschaft werde weiterhin mit der ukrainischen Regierung zusammenarbeiten. „Wir setzen auch unsere intensiven diplomatischen Bemühungen um eine Deeskalation der Krise fort.“

Die „Vorsichtsmaßnahmen“ würden in keiner Weise die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine untergraben. „Unser Engagement für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine ist unerschütterlich.“



„Wir stehen Luxemburgern in der Ukraine zur Verfügung“ Außenminister Asselborn rät den Luxemburgern in der Ukraine, das Land zu verlassen. Doch er setzt noch immer Hoffnungen auf die Diplomatie.

Aus dem US-Außenministerium hatte es bereits am Samstag geheißen, das Personal in der Botschaft in Kiew werde „auf ein absolutes Minimum“ reduziert. Einige wenige Mitarbeiter würden nach Lwiw im Westen des Landes verlegt. In der Stadt nahe der polnischen Grenze würden für Notfälle noch konsularische Dienste angeboten.

Bereits Ende Januar hatte das US-Außenministerium die Familien von Diplomaten angewiesen, die US-Botschaft in Kiew zu verlassen. Auch nicht unmittelbar benötigte Beschäftigte könnten freiwillig ausreisen, hieß es damals.

Moskau: US-Verhalten ermutigt Kiew zu gewaltsamem Vorgehen im Donbass Kreml meint, der Westen ermutige die Ukraine, gegen die Separatisten im Donbas vorzugehen.

In der Mitteilung vom Montag rief Blinken US-amerikanische Staatsbürger in der Ukraine erneut zur Ausreise auf. „Wir fordern alle in der Ukraine verbliebenen US-Bürger dringend auf, das Land sofort zu verlassen.“ Blinken betonte, der einzige Grund für die Maßnahme, die Diplomaten nach Lwiw zu verlegen, sei die Sorge um die Sicherheit der Mitarbeiter. „Für mich gibt es keine höhere Priorität als die Sicherheit der Amerikaner auf der ganzen Welt, und das schließt natürlich auch unsere Kollegen ein.“