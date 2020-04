Das erste Corona-Opfer in den USA lebte in einem Altersheim in einem Vorort von Seattle. Sechs Wochen später wird jeder fünfte Tote der Pandemie mit einer Pflegeeinrichtung in Verbindung gebracht. Für Alte und Kranke werden sie zur Todesfalle.

International 2 Min.

Exklusiv für Abonnenten

USA: Todesfalle Pflegeheim

Das erste Corona-Opfer in den USA lebte in einem Altersheim in einem Vorort von Seattle. Sechs Wochen später wird jeder fünfte Tote der Pandemie mit einer Pflegeeinrichtung in Verbindung gebracht. Für Alte und Kranke werden sie zur Todesfalle.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington) Als die Polizei die Tür zu einem Abstellraum in dem Altersheim öffnete, machten die Beamten einen schaurigen Fund. In dem auf eisige Temperaturen herunter gekühlten Zimmer lagen die in Säcke gepackten Leichen von 17 Bewohnern des privaten “Andover Subacute and Rehabilitation Center” vor den Toren New Yorks. Die Toten sind allesamt Opfer der Covid-19-Pandemie, für die das Heim nicht gerüstet war ...