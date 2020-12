Auch in Wisconsin und Arizona steht das Ergebnis jetzt fest. Verfolgen Sie den Machtwechsel in den USA in unserem Liveticker.

USA-Ticker: Zwei weitere Bundesstaaten bestätigen Bidens Sieg

Auch in Wisconsin und Arizona steht das Ergebnis jetzt fest. Verfolgen Sie den Machtwechsel in den USA in unserem Liveticker.

Liveticker:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.