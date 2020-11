Einen Sieg seines Kontrahenten Joe Biden gesteht Donald Trump nicht ein. Aber den Stimmen der Wahlleute werde er sich fügen, so der Präsident. Verfolgen Sie den Machtwechsel in den USA in unserem Liveticker.

USA-Ticker: Trump will Weißes Haus räumen, wenn Biden gewählt wird

Liveticker:







