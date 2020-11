Am Samstag verließ Präsident Trump den G20 Gipfel vorzeitig, um zu seinem Golfclub in Virginia zu fahren. Im Bundesstaat Georgia hat er derweil eine erneute Neuauszählung beantragt. Verfolgen Sie den Machtwechsel in den USA in unserem Liveticker.

USA-Ticker: Golfen statt G20

Liveticker:







