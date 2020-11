Pariser Klimaabkommen, Gesundheitswesen, Migrantenkinder - der gewählte Präsident Joe Biden will gleich an seinem ersten Amtstag schwerwiegende Trump-Entscheidungen rückgängig machen. Verfolgen Sie die Wahl und den Machtwechsel in unserem Liveticker.

USA-Ticker: Biden plant sofortige Abkehr von Trump-Politik

