Georgia geht an Biden, North Carolina an Trump - der Demokrat siegt somit mit 306 zu 232 Wahlleuten über den Präsidenten. Verfolgen Sie die Wahl und den Machtwechsel in unserem Liveticker.

International 1

USA-Ticker: Biden gewinnt Wahl mit 306 Wahlleuten

Georgia geht an Biden, North Carolina an Trump - der Demokrat siegt somit mit 306 zu 232 Wahlleuten über den Präsidenten. Verfolgen Sie die Wahl und den Machtwechsel in unserem Liveticker.

Joe Bidens Siegesrede:

Liveticker:







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.