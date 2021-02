Er war der Rechtsaußen unter den konservativen Radiomoderatoren in den USA. Und er kultivierte diese Positionierung bis zum Legendenstatus. Rush Limbaugh wurde 70 Jahre alt.

USA: Rechter Radiomoderator Rush Limbaugh gestorben

Er war der Rechtsaußen unter den konservativen Radiomoderatoren in den USA. Und er kultivierte diese Positionierung bis zum Legendenstatus. Rush Limbaugh wurde 70 Jahre alt.

(dpa) - Der konservative amerikanische Radio-Moderator Rush Limbaugh ist tot. Er sei am Mittwoch im Alter von 70 Jahren an Lungenkrebs gestorben, teilte seine Familie mit. Witwe Kathryn Limbaugh verkündete die Todesnachricht in der Show des Moderators. Bereits im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass Limbaugh Lungenkrebs hat. Der 1951 im Bundesstaat Missouri geborene Limbaugh galt als einer der einflussreichsten rechtskonservativen Journalisten der USA. Jahrzehntelang hatte er mit seiner Radioshow, in der er auch sehr umstrittene Ansichten verbreitete, Millionen Zuhörer.

Rush Limbaugh mit der "Presidential Medal of Freedom", die er von Donald Trump bekam. Foto: AFP

Der im November abgewählte US-Präsident Donald Trump hatte Limbaugh, der viermal verheiratet war und keine Kinder hatte, im vergangenen Jahr die Presidential Medal of Freedom verliehen. Sie gehört zu den höchsten zivilen Auszeichnungen des Landes.