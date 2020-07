USA: Parteitag im Wohnzimmer

Covid-19 zwingt die Planer der Wahlparteitage zum Auftakt der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs in den USA zum Umdenken. Die Demokraten ziehen ins Wohnzimmer um, die Republikaner gehen an die frische Luft.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Die Ausladung kam ausgerechnet an dem Tag, an dem die Demokraten Joe Biden in Milwaukee zu ihrem Präsidentschaftskandidaten krönen wollten. In einer E-Mail fordern die Planer der Demokraten am Donnerstag ihre Delegierten auf, wegen der Pandemie zu Hause zu bleiben. Die gleiche Bitte erging an Kongressabgeordnete, Senatoren und Honoratioren.

Chasseny Lewis begründet die Entscheidung des DNC als das Ergebnis enger Konsultationen mit Epidemiologen sowie Verantwortlichen der örtlichen Gesundheitsbehörden ...