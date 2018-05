USA kündigen "härteste Sanktionen der Geschichte" an

Nach tödlichen Schüssen auf zehn Menschen an einer Schule in Texas ist ein Teenager des Mordes angeklagt worden. Die Tat des 17-Jährigen am Freitag in Santa Fe entfachte die Debatte über die Waffengesetze in den USA erneut. Präsident Donald Trump versprach in einer ersten Reaktion besseren Schutz für Schüler.