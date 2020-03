Am Dienstag finden in 14 US-Bundesstaaten Vorwahlen statt. Bei den Demokraten geht Bernie Sanders als Favorit ins Rennen, während Joe Biden versucht, seinen Sieg in South Carolina zu vergolden.

USA im Super-Dienstag-Fieber

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington) Plötzlich hat der Kandidat einen Sprung im Schritt. Er lacht, zeigt sich gut gelaunt und verbreitet Zuversicht. "Der Super-Dienstag ist nicht das Ende, es ist nur der Anfang“, verkündet Joe Biden im Fernsehsender ABC. Einem von unzähligen Interviews, die er am Wochenende gab, um von der kostenlosen Aufmerksamkeit der Medien zu profitieren, die nach seinem deutlichen Sieg in South Carolina wieder Interesse an dem längst totgesagten Kandidaten zeigten ...