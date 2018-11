Immer mehr Mittelamerikaner strömen im mexikanischen Tijuana zusammen. Der US-Grenzschutz will sie mit Stacheldraht stoppen. Er befürchtet, dass die Migranten den Grenzübergang einfach durchbrechen könnten.

USA erhöhen Druck auf die Grenzstadt Tijuana

Immer mehr Mittelamerikaner strömen im mexikanischen Tijuana zusammen. Der US-Grenzschutz will sie mit Stacheldraht stoppen. Er befürchtet, dass die Migranten den Grenzübergang einfach durchbrechen könnten.

Von LW-Korrespondent Klaus Ehringfeld in Mexiko-Stadt



Während sich weitere 3000 zentralamerikanische Migranten kurz vor Tijuana befinden, haben die USA den Druck auf die Grenzstadt zu Mexiko erhöht. Der US-Grenzschutz schloss am Montag für einige Stunden den Übergang San Ysidro und installierte Betonbarrieren und Stacheldrahtrollen. Menschenrechtler sehen darin eine Drohgebärde der Regierung von Donald Trump, um den Unmut der Menschen in Tijuana gegenüber den Migranten zu schüren.



Bereits am Sonntag hatte ein kleiner Teil der Bevölkerung Tijuanas mit einer Demonstration gegen die Migrantenkarawane protestiert. Rund 300 Bewohner der Grenzstadt am Pazifik skandierten „Tijuana zuerst“ und „Haut ab“ und behaupteten, der Großteil der Menschen aus Zentralamerika seien Kriminelle. Die Bewohner fürchten, die Migranten könnten langfristig in Tijuana bleiben, da sie die schwer gesicherten Grenzanlagen zur USA nicht überwinden können.

Rückschlag für Trump



Unterdessen musste Trump einen Rückschlag in seinem Versuch hinnehmen, das Asylrecht in Mexiko zu verschärfen. Ein US-Bezirksgericht in San Francisco stoppte per Einstweiliger Anordnung den Anfang November angekündigten Asylerlass. Er soll diejenigen Migranten vom Asylrecht ausschließen, die ohne Papiere über die Grenze kommen und dabei aufgegriffen werden. Grenzschutzbeamte hätten Hinweise erhalten, dass sich Migranten in Tijuana zusammentun wollten, um illegal den Grenzübergang zu durchbrechen anstatt sich ordnungsgemäß bei den Beamten vorzustellen, behauptete der US-Grenzschutz in einer Mitteilung am Montag, bevor er den Übergang San Ysidro schloss.



Suche nach einem besseren Leben. AFP

Dieser ist der meistfrequentierte der westlichen Hemisphäre. Im Durchschnitt reisen dort 70 000 Menschen pro Tag in Fahrzeugen in die USA ein. Weitere 20 000 nutzen die Fußgängerbrücke. Der Großteil arbeitet auf der US-Seite im 30 Kilometer entfernten San Diego und kehrt abends zurück nach Mexiko. Derweil wurden für Dienstag weitere 3000 Menschen zumeist aus El Salvador, Honduras und Guatemala erwartet, die vor rund einem Monat in ihrer Heimat aufgebrochen waren, um in die USA zu gelangen, wo sie ein besseres Leben suchen. Sie sind daheim vor Armut, Gewalt und Perspektivlosigkeit geflohen. Viele von ihnen haben alles zurückgelassen und auch keinen Anlaufpunkt in den USA. Andere haben Brüder, Cousins oder Freunde in den Vereinigten Staaten, zu denen sie gehen wollen.



Während die USA und inzwischen auch Teile der mexikanischen Öffentlichkeit die Menschen als „Invasion“ bezeichnen, sehen sie sich als Flüchtlinge oder „internationale Arbeiter“. Die scheidende mexikanische Regierung von Präsident Enrique Peña Nieto hat die Menschen weitgehend unbehelligt die rund 3000 Kilometer durch sein Land zurücklegen lassen. Er scheidet Ende des Monats aus dem Amt. Sein Nachfolger Andrés Manuel López Obrador hat den Zentralamerikaner Arbeitsvisa in Aussicht gestellt.



„Ein Haufen Landstreicher und Kiffer"

Bereits vergangene Woche hatte sich der Bürgermeister der 1,8-Millionen-Stadt, Juan Manuel Gastélum, verächtlich über die Zentralamerikaner geäußert: „Ich würde sie nicht als Migranten bezeichnen“, behauptete der konservative Politiker in einem Interview. „Sie sind ein Haufen Landstreicher und Kiffer. Die Ruhe und die Sicherheit von Tijuana sind in Gefahr“.



Mit der Ankunft in der Stadt stellt sich für viele der Zentralamerikaner die Frage, ob sie den letzten und schwierigsten Schritt der Reise wagen. AFP

Gastélum warf der Zentralregierung in Mexiko-Stadt vor, ihre „Arbeit nicht gemacht“ und die Mittelamerikaner an ihrer Reise durch das Land gehindert zu haben. Insgesamt sind etwa 9000 Zentralamerikaner in verschiedenen Gruppen auf dem Weg durch Mexiko mit dem erklärten Ziel USA. Die meisten werden von ihnen in Tijuana ankommen, da der Weg dorthin weniger gefährlich ist als über die Route am Golf von Mexiko. Zudem hat Tijuana eigentlich den Ruf, eine liberale Stadt zu sein.



Mit der Ankunft in der Stadt stellt sich unterdessen für viele der Zentralamerikaner die Frage, ob sie den letzten und schwierigsten Schritt der Reise wagen und versuchen, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. US-Präsident Donald Trump hat die Menschen immer wieder vor einem Übertritt gewarnt und an die Grenze zusätzliche Sicherheitskräfte verlegt. Vorerst sind die Migranten eingeklemmt zwischen zwei Ländern.