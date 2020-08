Der Jugendliche soll wegen Mordes angeklagt werden, so die Polizei. Auf Videos ist zu sehen, wie er mit einem Gewehr auf Demonstranten schießt, zwei Menschen starben.

USA: 17-Jähriger nach tödlichen Schüssen auf Demonstranten festgenommen

(mit dpa) - Nach einem tödlichen Vorfall am Rande von Protesten in der US-Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 17-Jährige solle wegen Mordes angeklagt werden, teilte die Polizei von Antioch im benachbarten Bundesstaat Illinois am Mittwoch (Ortszeit) mit. In der Nacht zum Mittwoch wurden in der nahe gelegenen Stadt Kenosha zwei Menschen getötet und einer verletzt. Der 17-Jährige befinde sich derzeit in Gewahrsam, hieß es weiter. In einer Anhörung solle über eine Auslieferung von Illinois nach Wisconsin entschieden werden. Bisher ist noch nicht klar, ob der Jugendliche in beiden Todesfällen verdächtig ist, oder nur in einem.

USA: Zwei Tote bei Unruhen nach Polizeigewalt Die Wut in der US-Stadt Kenosha ist groß: Bei Protesten gegen Polizeigewalt kommt es zu Unruhen - die dritte Nacht endet tödlich.

Neben friedlichen Protesten hatte es in der Nacht zum Mittwoch auch zum dritten Mal in Serie Ausschreitungen gegeben. Augenzeugenberichten zufolge waren neben der Polizei und der Nationalgarde auch bewaffnete Zivilisten auf der Straße, die nach eigenen Angaben Eigentum beschützen wollten. Eine Gruppe namens „Kenosha Guard“ hatte auf Facebook dazu aufgerufen, über 3.000 Nutzer hatten auf den Veranstaltungshinweis im Internet reagiert.

„Der hat gerade jemanden erschossen!“

Auf im Internet veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie ein junger weißer Mann mit einem Gewehr vor mehreren Leuten wegläuft, zu Boden geht und aus nächster Nähe auf die herannahenden Menschen schießt. Augenzeugenberichten zufolge soll der junge Mann vorher gezielt einen Menschen erschossen haben, daraufhin versuchten Umstehende erfolglos, ihn zu überwältigen.

Danach geht der Verdächtige ruhig und mit erhobenen Händen auf mehrere Polizeiwagen zu. Umstehende rufen „Der hat gerade jemanden erschossen“. Die Polizei reagiert nicht und lässt den Schützen passieren. Festgenommen wurde er später zu Hause.

„Wir freuen uns, dass Ihr da seid“

Weitere Videos aus der Nacht, die im Internet auftauchten, zeigen, wie die Polizei sich anscheinend mit den bewaffneten Milizen verbrüdert, ihnen Wasser anbietet und sie freudig empfängt: „Wir freuen uns, dass Ihr da seid“, ist per Lautsprecherdurchsage zu hören.

Der Verdächtige stammt aus Antioch in Illinois, nahe an der Grenze zu Wisconsin. Er war mit einem Sturmgewehr bewaffnet ins etwa dreißig Minuten entfernte Kenosha gefahren, um sich den bewaffneten Gruppen anzuschließen. Ob er das als Reaktion auf den Facebook-Aufruf der „Kenosha Guard“ getan hat, ist nicht klar.

Vor dem tödlichen Zwischenfall hatte die konservative Website „The Daily Caller“ ein Interview mit dem bewaffneten Teenager geführt und als Video veröffentlicht. „Es ist unser Job, diese Geschäfte zu schützen und Menschen zu helfen“, so der junge Mann, der dabei mit seinem Sturmgewehr vor einem vernagelten Laden posiert.

Wisconsin ist ein sogenannter „open carry state“, das heißt, wer eine legale Schusswaffe besitzt, ist auch berechtigt, diese offen mitzuführen. Das gilt allerdings nur für Personen über 18 Jahren, der Verdächtige war also zu jung, um die Waffe in Kenosha offen zu tragen. In seinem Heimatstaat Illinois gibt es zudem die Pflicht, einen Waffenschein zu besitzen, den man allerdings erst mit 21 Jahren erwerben kann. Er hätte die Waffe also gar nicht besitzen dürfen, wobei noch unklar ist, ob das Gewehr nicht offiziell jemand anders gehört.

Der Teenager trat auf seinen - inzwischen zum Teil gelöschten - Accounts in sozialen Medien der Website „Buzzfeed“ zufolge als Unterstützer der Polizei und von Trump in Erscheinung. Ein auf seinem TikTok-Account gepostetes Video zeigt ihn bei einer Wahlkampfveranstaltung Trumps im Januar in der ersten Reihe.