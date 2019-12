US-Wahl 2020: So stehen Michael Bloombergs Chancen

Der Unternehmer Michael Bloomberg will die Gesetze der politischen Schwerkraft in den USA außer Kraft setzen. Kann er die Nominierung der Demokraten erringen?

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)

Es wäre nicht bloß ein Novum in amerikanischen Präsidentschaftswahlkämpfen. Es käme einem Wunder gleich.

Denn noch nie in der Geschichte moderner Vorwahlen hat ein Kandidat die Nominierung seiner Partei gewonnen, der nicht schon in Iowa (3. Februar 2020) oder New Hampshire (11. Februar 2020) unter den ersten drei auf dem Siegertreppchen stand.

„Er hat keine realistische Chance”, sagt der als „Orakel von Iowa“ bekannte Vorwahlexperte David Yepsen über die Kandidatur Bloombergs ...