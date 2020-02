US-Vorwahlen: Sechs Wähler, sechs Stimmen

LW-Korrespondent Thomas Spang hat die Menschen in Iowa nach ihren persönlichen Ansichten befragt. Heraus kommt ein buntes Puzzle an unterschiedlichen Meinungen, die die Heterogenität der Wählerschaft widerspiegelt.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Des Moines/Iowa)

Ich bin eigentlich bei den Republikanern registriert, werde diesmal aber bestimmt nicht republikanisch wählen. Mir gefällt nicht, wie die Dinge zurzeit in Washington laufen. Das ist wirklich frustrierend, was man darüber so hört. Und Donald Trump wird keinesfalls meine Stimme bekommen.

Mayor Pete gefällt mir, weil er einen positiven Ton setzt und das Land zusammenbringen will ...