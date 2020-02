Bei den Vorwahlen der Demokraten in Nevada dreht sich das Sprichwort um, das in Las Vegas bleibt, was dort passiert. Um ihre Chance auf die Präsidentschafts-Nominierung zu wahren, müssen die Spitzenreiter bei den Caucuses am Samstag einen Trend verstärken. Die Kandidaten müssen den "Latino-Test" bestehen.

International 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

US-Vorwahlen in Nevada: Der Lackmustest

Bei den Vorwahlen der Demokraten in Nevada dreht sich das Sprichwort um, das in Las Vegas bleibt, was dort passiert. Um ihre Chance auf die Präsidentschafts-Nominierung zu wahren, müssen die Spitzenreiter bei den Caucuses am Samstag einen Trend verstärken. Die Kandidaten müssen den "Latino-Test" bestehen.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Las Vegas/Nevada) Einen Steinwurf vom Las Vegas Strip entfernt wartet Nellie Rodriguez vor dem Gewerkschaftslokal 226 der “Culinary Union” geduldig darauf, ihre Stimme abzugeben. Wie Tausende andere vor ihr, die sich in Rekordzahl an den ersten Vorwahlen der Demokraten im Westen der USA beteiligen. Nellie kam direkt von ihrer Schicht im Casino ...