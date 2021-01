Nach der Kapitolstürmung ist Washington in Aufruhr. Trump will nicht an Bidens Amtseinweihung teilnehmen. Die Polizei bestätigt den Tod einer weiteren Person nach den Krawallen vom Mittwoch.

US-Ticker: Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

Nach der Kapitolstürmung ist Washington in Aufruhr. Trump will nicht an Bidens Amtseinweihung teilnehmen. Die Polizei bestätigt den Tod einer weiteren Person nach den Krawallen vom Mittwoch.

Liveticker zu den Entwicklungen in den USA:





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.