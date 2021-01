Mit Antony Blinken haben die USA einen Chefdiplomaten, der auf internationale Zusammenarbeit statt auf Konfrontation setzt. Von Vorteil für die EU ist, dass er Europa kennt, sagt Amtskollege Asselborn.

US-Senat bestätigt Antony Blinken als Außenminister

(dpa/mer) - Der US-Senat hat Antony Blinken als Außenminister der Vereinigten Staaten bestätigt. Der langjährige Berater des neuen US-Präsidenten Joe Biden erhielt bei der Abstimmung am Dienstag 78 Ja-Stimmen. 22 Senatoren stimmten gegen ihn. Mit Blinken rückt ein Befürworter der multilateralen Zusammenarbeit an die Spitze des State Departments, der Bidens Absicht unterstützt, die USA wieder an den internationalen Verhandlungstisch zurückzuführen und die Beziehungen zu den US-Verbündeten zu stärken.

Außenminister Jean Asselborn (LSAP) gratulierte Blinken. „Er ist jemand, der nicht nur Französisch spricht, sondern auch Europa, seine Stärken und Schwächen, seine Geschichte kennt“, sagte Asselborn dem „Luxemburger Wort“. Der 1962 in New York City geborene Blinken hatte mehrere Jahre in Paris gelebt. Asselborn betonte, dass es zu begrüßen sei, dass Blinken auf Multilateralismus setze. Das habe man in den vergangenen vier Jahren unter der Präsidentschaft Donald Trumps schmerzlich vermisst.

Blinken sieht China als zentrale Herausforderung für die US-Außenpolitik in den kommenden Jahren. Seiner Ansicht nach müssen die USA mit den Verbündeten zusammenarbeiten, um Peking aus einer Position der Stärke zu begegnen. Auch will er mit den internationalen Partnern auf ein stärkeres Atomabkommen mit dem Iran hinarbeiten. Unter Ex-Präsident Donald Trump waren die USA 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen.