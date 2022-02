Es bleibt beim deutschen „Nein“ zu Waffenlieferungen. Am Dienstag reist der Bundeskanzler nach Moskau.

Keine Entspannung im Ukraine-Konflikt

Es bleibt beim deutschen „Nein“ zu Waffenlieferungen. Am Dienstag reist der Bundeskanzler nach Moskau.

(dpa) – Mit Finanzzusagen in dreistelliger Millionenhöhe hat Bundeskanzler Olaf Scholz Solidarität mit der Ukraine in dem sich zuspitzenden Konflikt mit Russland demonstriert. Bei seinem Antrittsbesuch in Kiew sagte der SPD-Politiker dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Montag die beschleunigte Auszahlung von 150 Millionen Euro aus einem bereits gewährten Kredit sowie einen neuen Kredit über 150 Millionen Euro zu. „Deutschland steht ganz eng an Ihrer Seite“, sagte er an die Adresse der Ukrainer.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht auf dem Rückweg von Kiew nach Berlin im Airbus A340 der Luftwaffe mit den mitreisenden Journalisten. Foto: DPA

Beim deutschen Nein zu Waffenlieferungen bleibt es aber. Allerdings wird geprüft, ob die Bundeswehr sonstige militärische Ausrüstung wie Nachtsichtgeräte, Minenräumgeräte oder Ortungsapparate an die Ukraine liefern kann.

Am Dienstag wird Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau treffen. Er forderte von Moskau erneut „eindeutige Schritte“ zur Deeskalation und drohte mit „schwerwiegenden Folgen“ für den Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine. Er verzichtete aber erneut darauf, einen Stopp der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als mögliche Strafmaßnahme zu benennen.

Nato-Erweiterung nicht auf der Tagesordnung

Der Kanzler machte einen Schritt auf Moskau zu, indem er deutlich machte, dass eine Aufnahme der Ukraine in die Nato aktuell nicht auf der Tagesordnung stehe. „Die Frage von Mitgliedschaften in Bündnissen steht ja praktisch gar nicht an“, sagte er. Es sei „schon etwas eigenwillig zu beobachten, dass die russische Regierung etwas, das praktisch nicht auf der Tagesordnung steht, zum Gegenstand großer politischer Problematiken macht“.

Finanzhilfen auch aus den USA

Auch die US-Regierung will der Ukraine in dem sich zuspitzenden Konflikt mit Russland mit einer Garantie für Kredite in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Man habe Kiew eine staatliche Kreditgarantie von bis zu einer Milliarde US-Dollar (rund 884 Millionen Euro) angeboten, teilte US-Außenminister Antony Blinken am Montagabend (Ortszeit) mit. Damit solle das Land unter anderem seine wirtschaftliche Reformagenda umsetzen. Das Angebot werde die Fähigkeit der Ukraine stärken, angesichts des „destabilisierenden Verhaltens Russlands“ wirtschaftliche Stabilität, Wachstum und Wohlstand für die Bevölkerung zu gewährleisten, hieß es.

Die USA hätten der Ukraine bereits drei derartige Kreditgarantien gewährt, hieß es weiter. Seit 2014 stellten die Vereinigten Staaten dem Außenministerium zufolge mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Entwicklungshilfe für die Ukraine bereit. Die G-7-Staaten unterstützten die Ukraine eigenen Angaben zufolge zusammen mit internationalen Finanzinstituten und dem Internationalen Währungsfonds seit 2014 mit Dutzenden Milliarden US-Dollar Hilfen und Krediten.

US-Truppen bereiten sich in North Carolina auf die Verlegung vor. Foto. AFP

Transatlantisches Gespräch

Vor dem Hintergrund des Konflikts hat US-Präsident Joe Biden mit dem britischen Premierminister Boris Johnson telefoniert. Biden und Johnson hätten dabei am Montag „die fortgesetzte enge Abstimmung zwischen den Verbündeten und Partnern“ unterstrichen, teilte das Weiße Haus mit.

Dabei sei es auch um die Bereitschaft gegangen, „Russland schwerwiegende Konsequenzen aufzuerlegen, sollte es sich für eine weitere militärische Eskalation entscheiden“. Die britische Regierung teilte mit, die beiden Politiker hätten auch die Notwendigkeit für europäische Länder bekräftigt, „ihre Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern“. Ein solcher Schritt würde „den Kern der strategischen Interessen Russlands“ härter als jede andere Maßnahme treffen.



Satellitenbilder zeigen russische Armeecamps in Yelnya, unweit von Smolensk. Foto: AFP





