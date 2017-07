(TJ) - Punkt 15.35 Uhr fuhr die Limousine mit Donald Trump durch den Nordeingang der Cour des Invalides in Paris. Präsident Emmanuel Macron begrüßte Trump, woraufhin die beiden Präsidentenpaare sich einige Augenblicke unterhielten, bevor die Nationalhymnen abgespielt wurden.



Anschließend begaben sie sich zum Sarkophag von Napoléon 1. und zum Sarg von Maréchal Foch, der die französischen Truppen während des Ersten Weltkriegs befehligt hatte. Emmanuel Macron höchstpersönlich gab dem hohen Gast und seiner Gattin Erklärungen zu den Lebensläufen der beiden französischen Ikonen.



In Paris wurden vor dem Besuch aber auch gemeinsame Interessen betont, etwa beim Anti-Terror-Kampf und beim Syrien-Konflikt. Was die beiden Staatschefs bei ihrem Arbeitstreffen am späten Nachmittag im Élyséepalast besprechen, wollen sie bei einer anschließenden Pressekonferenz (18.25 Uhr) erklären.

Für die Frauen Brigitte Macron und Melania Trump ging es derweil weiter mit der Stadtrundfahrt: Sie wollten sich noch die Kathedrale Notre-Dame anschauen und eine Bootstour auf der Seine machen.

Enden soll der erste Abend des Paris-Besuchs mit einem Essen im Wahrzeichen der französischen Hauptstadt: im Restaurant des Eiffelturms.

Am Freitag wird Trump den Feiern zum französischen Nationalfeiertag beiwohnen. Macron hatte Trump nach Paris eingeladen, weil die USA vor genau 100 Jahren in den Ersten Weltkrieg eingetreten waren.