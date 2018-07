Ein symbolisches Gefängnis für Jesus, Maria und Josef: Die Protestaktion der Christ-Church-Gemeinde in Indianapolis gegen die Einwanderungspolitik von Donald Trump sorgt für Aufsehen.

US-Kirchengemeinde sperrt heilige Familie in Käfig

(KNA) - Als Protest gegen den strikten Umgang mit illegal eingewanderten Familien hat eine Kirchengemeinde in den USA Maria und Josef mit dem Jesuskind symbolisch in einen Käfig gesperrt.

Unter dem Motto "Every Family is Holy" (Jede Familie ist heilig) wollte die episkopale Christ-Church-Gemeinde in Indianapolis mit der Kunstaktion am Dienstag auf die "Null-Toleranz"-Politik der US-Regierung aufmerksam machen. "Sie waren eine obdachlose Familie, die nirgendwo wohnen konnte", erklärte Gemeindepastor Stephen Carlsen. "Wir wenden uns ab von den Werten, die uns leiten sollen."

Nach Protesten von Bürgerrechtsorganisationen und Kirchen hatte US-Präsident Donald Trump die Praxis der Eltern-Kind-Trennungen an der Grenze vor zwei Wochen gestoppt. Derzeit werden noch mehr als 2.000 Kinder - etliche weit entfernt von ihren Eltern - in Heimen und Übergangsquartieren betreut. Ende Juni entschied ein Bundesrichter, die betroffenen Familien müssten nach maximal 30 Tagen wieder zusammengeführt werden.