US-Demokraten: Wählbarkeit dringend gesucht

Bei den Vorwahlen suchen die US-Demokraten einen Hoffnungsträger, der Donald Trump besiegen kann.

Traditionell stimmen die Wähler der demokratischen Partei in dem kleinen US-Bundesstaat Iowa am heutigen Montag als erste darüber ab, wen sie als Kandidaten ins Rennen um die Präsidentschaftswahl am 3. November schicken wollen.

Der ersten Vorwahl in einem Wahljahr kommt enorme mediale Aufmerksamkeit zu, obwohl dort nur 41 Delegierte für den demokratischen Parteitag im Juli bestimmt werden ...