US-Busfahrerin rettet Baby von Autobahnbrücke

Tom RUEDELL Außerplanmäßiger Halt für einen Linienbus in Milwaukee: Die Busfahrerin sieht im Vorbeifahren ein halbnacktes Baby auf einer Autobahnbrücke herumlaufen - allein. Die Rettungsaktion findet ein glückliches Ende.

Keine alltägliche Schicht für Irena Ivic: Die Busfahrerin beim Milwaukee County Transit System war kurz vor Weihnachten mit ihrem Linienbus auf einer Autobahnbrücke unterwegs, als sie aus ihrem Seitenfenster eine Beobachtung machte. Ein halbnacktes Baby im Strampelanzug, mit Windel, aber ohne Schuhe, lief in entgegengesetzter Richtung die Brücke entlang, genau auf eine Kreuzung zu - bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

Ivic reagierte sofort, hielt den Bus an und lief über die Straße um das Kind in Sicherheit zu bringen. Zurück im Bus bot ein Fahrgast ihren Mantel an, um das Baby warm zu halten. Als der Rettungsdienst eintraf, war das Kind eingeschlafen. Es sei leicht unterkühlt und verängstigt gewesen, sonst fehle ihm nichts, so die Verkehrsbetriebe von Milwaukee, die am Donnerstag das entsprechende Überwachungsvideo veröffentlichten und Ivic eine öffentliche Belobigung aussprachen.

Es sei bereits das neunte vermisste Kind, das in Milwaukee von Busfahrern der Verkehrsbetriebe alleine aufgefunden worden sei.

Die Polizei konnte das 19 Monate alte Mädchen zum Vater zurückbringen. Die Mutter leide nach derzeitigem Ermittlungsstand unter einer psychischen Störung und hatte das Kind offenbar vor der Wohnungstür stehen lassen.

Anmerkung: Die Polizei hatte zunächst vermeldet, dass es sich um einen Jungen handelt - daher ist in den Untertiteln im Video von "boy" die Rede. Das Kind ist aber ein Mädchen, die Polizei korrigierte ihre Meldung später.