(dpa/tom) - Am Vorabend einer Nachwahl für das US-Abgeordnetenhaus ist der Kandidat der Republikaner, Greg Gianforte, wegen eines minderschweren Falles von Körperverletzung belangt worden. Er soll am Mittwochabend (Ortszeit) Ben Jacobs, einen Reporter der britischen Zeitung „The Guardian“, im Streit am Rande eines Interviews geschlagen haben. Jacobs, dessen Aufnahmegerät für das Interview bereits lief, veröffentlichte die Audioaufzeichnung des Vorfalls.



Ein Kamerateam des konservativen Senders Fox News bestätigte später Jacobs' Aussage, wonach Gianforte ihn zu Boden gerissen, wüst beschimpft und geschlagen habe.



Gianforte hatte es zunächst so aussehen lassen, als sei die Aggression von dem Reporter ausgegangen. In einem Statement hieß es, der "liberale Reporter Jacobs" sei ungebeten in sein Büro gekommen und habe ihm das Aufnahmegerät aufdringlich ins Gesicht gehalten, so Gianforte. Er habe ihn gebeten, das Mikrofon tiefer zu halten. Jacobs habe ihn dann am Handgelenk gepackt und zu Boden geworfen. Auf Jacobs' Aufzeichnung ist Gianfortes Bitte nicht zu hören.

Gianforte gewinnt trotzdem



Der Zwischenfall hatte keinen großen Einfluss auf Gianfortes Erfolg: Er eroberte den Sitz für seinen Bundesstaat Montana gegen seinen demokratischen Kontrahenten Rob Quist mit 50,6% der Stimmen.



Die Nachwahl in Montana am Donnerstag wurde nötig, weil Donald Trumps Innenminister Ryan Zinke mit Übernahme seines Regierungsamtes sein Abgeordnetenmandat aufgegeben hatte.

Montana ist eine klassische Republikaner-Hochburg. Gianforte lag zunächst erwartungsgemäß klar in Führung, büßte den Vorsprung aber mehr und mehr ein. Zuletzt galt die Wahl zwischen Gianforte und seinem demokratischen Kontrahenten Rob Quist als offen. Nach Bekanntwerden des Vorfalls mit Ben Jacobs zogen zwei große Tageszeitungen ihre Wahlempfehlungen für Gianforte zurück.