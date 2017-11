(mth) - Die US-Tageszeitung "New York Times" meldete am Donnerstag. dass Präsident Donald Trump seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen will

Dem Bericht zufolge soll Tillerson in den kommenden Wochen durch den aktuellen CIA-Direktor Mike Pompeo ersetzt werden. Die Zeitung beruft sich dabei auf "hochrangige Regierungsvertreter". Das Weiße Haus hat bisher nicht auf den Bericht reagiert.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.