Wie steuert die EU durch die kommenden Monate? Antworten will die Chefin der Europäischen Kommission am Mittwoch um 9 Uhr geben.

International 1

Livestream ab 9 Uhr

Ursula von der Leyen spricht zur Lage der Union

Wie steuert die EU durch die kommenden Monate? Antworten will die Chefin der Europäischen Kommission am Mittwoch um 9 Uhr geben.

(dme) – Angesichts galoppierender Energiepreise und des Kriegs in der Ukraine skizziert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Mittwoch ihre Ideen für die kommenden Monate. In ihrer jährlichen Rede zur Lage der Europäischen Union (9.00 Uhr) dürfte die 63-Jährige unter anderem Vorschläge machen, wie Europas Bürgerinnen und Bürger trotz hoher Strompreise durch den Winter kommen können. Zugleich dürfte die deutsche Politikerin der von Russland angegriffenen Ukraine anhaltende Unterstützung zusichern. Um den Schulterschluss mit dem Land zu bekräftigen, wird die ukrainische First Lady Olena Selenska als Ehrengast im Straßburger Europaparlament anwesend sein.

Wie die EU unbemerkt bürgernah wird Die „Konferenz zur Zukunft Europas“ funktionierte besser als gedacht. Dennoch bleiben die Regierungen der EU-Staaten skeptisch.

Die Rede zur Lage der Union wird jedes Jahr im September vom EU-Kommissionspräsidenten oder der -präsidentin gehalten. Sie ist an die amerikanische Rede zur Lage der Nation angelehnt, die als eine der wichtigsten Reden des US-Präsidenten gilt.

Verfolgen Sie den Livestream ab 9 Uhr bei uns:





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.