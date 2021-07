Keine Verantwortung - keine Schuld

Foto: dpa

Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) errichten in Bad Neuenahr eine Behelfsbrücke, die schon in wenigen Tagen eine Brücke, die an gleicher Stelle vom Hochwasser komplett zerstört wurde, ersetzen soll. Im stark verwüsteten Ahrtal gehen die Aufräumarbeiten derweil unvermindert weiter.