Dreieinhalb Jahre Dauergezerre gehen zu Ende: Am Freitag um Mitternacht ist tatsächlich Brexit. Aber das nächste Drama ist schon absehbar. Was sich konkret ändert - und was erst mal nicht.

International 6 Min.

Urlaub, Uni, Umzugspläne: So wirkt sich der Brexit konkret aus

(dpa/mer/jt) 47 Jahre und einen Monat war Großbritannien nach dem Beitritt 1973 Mitglied in der Europäischen Union und deren Vorläufer. Jetzt schwimmt sich das Vereinigte Königreich frei, kappt die Bande mit Brüssel. Am Freitagabend um 24.00 Uhr Brüsseler Zeit wird der Brexit nach langem Gezerre Realität. Doch nach all dem Hickhack und endlosen Verhandlungsrunden fragen sich viele Menschen: Was bedeutet der Brexit denn ganz konkret? Die wichtigsten Fragen und Antworten. Was war die letzte Hürde vor dem Brexit? ...