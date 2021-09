Der deutsche Wirtschaftsminister wurde von einem Termin in ein Berliner Krankenhaus transportiert. Später gab er auf Twitter Entwarnung.

Unwohlsein

Peter Altmaier mit Notarzt in Klinik gebracht

Der deutsche Wirtschaftsminister hatte einen Abendtermin in einem Berliner Hotel und wurde dann in ein Krankenhaus transportiert - zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl. Später meldete er sich via Twitter.

(dpa) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist am Montagabend nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur mit einem Notarzt in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er ist aktuell in ärztlicher Behandlung, wie die dpa erfuhr. Altmaier hatte an einem Abendessen des Wirtschaftsausschusses des Bundestages in einem Berliner Hotel teilgenommen. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet, Altmaier sei mit einem Rettungswagen in die Berliner Charité gebracht worden.



Über den genauen Gesundheitszustand Altmaiers wurde zunächst nichts bekannt. Der 63-Jährige ist seit März 2018 Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Er ist ein enger Vertrauter von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und war zuvor Chef des Bundeskanzleramtes sowie Bundesumweltminister.

Altmaier hat in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Termine im Wahlkampf absolviert. Er tritt erneut im Wahlkreis Saarlouis im Saarland an. Altmaier ist seit 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages.

Entwarnung via Twitter

Am frühen Dienstagmorgen meldete sich Altmaier auf seinem Twitter-Account mit einer Entwarnung. Der Wirtschaftsminister bedankte sich für die guten Wünsche, es gehe ihm „wieder sehr gut“. Der Krankenhausaufenthalt sei eine „Vorsichtsmaßnahme nach einem langen Arbeitstag“ gewesen.

