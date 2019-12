Ein Wintersturm hat in Frankreich zu Überschwemmungen, Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt.

Unwetter in Frankreich: Fast 100.000 Haushalte ohne Strom

(AFP/dpa/jt) - Sturm "Fabien" ist am Sonntagmorgen mit Windspitzen von bis zu 150 km/h über die französische Atlantikküste gefegt. Auf Korsika kämpfen die Behörden gegen Rekord-Überschwemmungen. Der Flughafen von Ajaccio auf der Insel musste wegen Überflutung geschlossen werden, wie die Nachrichtenagentur AFP meldete. Im Straßenverkehr auf Korsika kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



🌧 L'aéroport d'Ajaccio a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre en raison des fortes intempéries. Les vols qui devaient initialement atterrir sont actuellement déroutés vers Bastia.

➡ https://t.co/sucszccAm1 pic.twitter.com/YAzvpWFGvw — France 3 Corse (@FTViaStella) December 21, 2019





1/2 En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, l’aéroport d’Ajaccio Napoleon Bonaparte sera fermé au trafic commercial jusqu’au dimanche 22 décembre inclus.

Cette fermeture pourra éventuellement être prolongée en fonction de la situation. pic.twitter.com/1YKBpCWGmV — CCI Corse-du-Sud (@CCI2A) December 21, 2019

In der Region Nouvelle-Aquitaine waren unwetterbedingt 95.000 Haushalte ohne Strom, wie der Radiosender "France Info" am Sonntagmorgen meldete.

In der Nacht auf Sonntag erreichten die Böen in Bordeaux und am Cap Ferret im Département Gironde 141 Kilometer beziehungsweise 148 Kilometer pro Stunde. Im Gebiet Haute-Corse wurden sogar knapp 200 Kilometer pro Stunde gemessen.

Du côté de la Corse, on a enregistré: CAP CORSE: 196km/h

CAGNANO: 194km/h

CAP SAGRO: 169km/h

ILE ROUSSE: 159km/h

AJACCIO: 154km/h

CONCA: 153km/h — Météo-France (@meteofrance) December 22, 2019

Bereits am Freitag war der Südosten Frankreichs von starken Regenfällen und Sturmböen getroffen worden. Am Sonntag galt laut Météo France in vier Départements weiterhin eine Warnung vor Starkwind, darunter Charente-Maritime, Alpes-Maritimes und in zwei Départements in Korsika.



Wellen knallen gegen das felsige Ufer in Nizza. Foto: AFP

Bei Fos-sur-Mer nordwestlich von Marseille war am Freitagabend ein Segelboot gekentert. Ein Segler werde vermisst, zwei Besatzungsmitglieder wurden gerettet, teilte die Seepräfektur mit.



Wegen schweren Unwettern mit Hochwasser und Überschwemmungen waren an der Côte d'Azur, der Provence und auf Korsika in den vergangenen Wochen 14 Menschen ums Leben gekommen.

Auch in Italien und Spanien gingen am Wochenende Unwetter nieder. In Spanien kamen wegen der Wetterkapriolen mindestens fünf Menschen ums Leben. Ein Mann starb am Samstag in Huéscar bei Granada, als sein Wagen von Wassermassen überflutet wurde. Vor der Küste von Punta Umbría bei Huelva im Südwesten des Landes war am Freitag ein 67 Jahre alter Surfer aus den Niederlanden bei starkem Wellengang ertrunken. In Madrid wurde eine Passantin von herabfallenden Fassadenstücken getötet. Schon am Donnerstag hatte es zwei weitere Tote gegeben. Auch im Nachbarland Portugal kamen zwei Menschen ums Leben.