Emmanuel Macron muss in Sachen Balkan-Erweiterung zur Vernunft kommen.

Unverantwortlich

Diego VELAZQUEZ Emmanuel Macron muss in Sachen Balkan-Erweiterung zur Vernunft kommen.

Was die EU – allen voran aber Frankreichs Emmanuel Macron – derzeit mit Nordmazedonien macht, ist schlicht unverantwortlich. In einer Region, in der Autokraten, Nationalisten und Provokateure vielerorts das Sagen haben, ist die sozialdemokratische Regierung in Skopje ein purer Glücksfall: Sie ist pro-europäisch und sucht unzweideutig die Angliederung an den Westen – dazu macht sie das Land offener, freier und demokratischer.

Und der Regierung um Premier Zoran Zaev ist jüngst ein politisches Meisterwerk gelungen, das nobelpreisverdächtig ist: Gegen alle Nationalisten des Landes hat Zaev es geschafft, den ewigen Namensstreit mit Griechenland zu lösen.



Balkan-Erweiterung wird Chefsache Der EU-Gipfel am Donnerstag soll über Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien entscheiden.

Demnach ist klar: Nordmazedonien hat seine Hausaufgaben gemacht und verdient es, die Beitrittsgespräche mit der EU zu beginnen. Mehr kann die EU Nordmazedonien nicht abverlangen. Und will diese als Partner, der Demokratie und Stabilität weltweit fördert, noch halbwegs ernst genommen werden, muss Macron endlich zur Vernunft kommen und sein Veto aufheben. Ansonsten ist es mit seinem pro-europäischen Reformer-Image bald endgültig vorbei.