(dpa) - Für das unrechtmäßige Entern des Greenpeace-Schiffes Arctic Sunrise muss Russland an die Niederlande eine Geldstrafe von rund 5,4 Millionen Euro bezahlen. Das entschied das internationale Schiedsgericht am Dienstag in Den Haag. Das unter niederländischer Flagge fahrende Schiff war 2013 nach einer Protestaktion im Arktischen Ozean bei Murmansk von russischen Einheiten geentert und die Mannschaft festgenommen worden. Das Gericht hatte bereits 2015 geurteilt, dass Russland unrechtmäßig gehandelt hatte.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hatte mit der Arctic Sunrise im September 2013 gegen Ölbohrungen des russischen Unternehmens Gazprom protestiert. Das Schiff war erst ein Jahr später beschädigt nach Amsterdam zurück gekehrt.

Russland muss nach dem Richterspruch nun den Schaden am Schiff und eine Entschädigung für den Festnahme bezahlen. Die niederländische Regierung äußerte sich zufrieden und forderte Russland auf, den Betrag zu bezahlen. Russland hatte allerdings die Befugnis des Gerichts in dieser Frage nie anerkannt.